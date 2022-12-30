SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 09:26

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнёром России

В условиях непростой международной обстановки Китай готов быть с Россией глобальными партнёрами на благо народов двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с РФ наращивать стратегическое взаимодействие, быть глобальными партнёрами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всём мире", — подчеркнул глава КНР.

Путин: Россия и Китай будут развивать военное сотрудничество

Путин: Россия и Китай будут развивать военное сотрудничество

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Российский лидер подчеркнул возрастающую значимость партнёрства в условиях усиливающейся геополитической напряжённости, а также пригласил китайского коллегу встретиться лично в Москве в следующем году.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров