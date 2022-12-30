Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнёром России

В условиях непростой международной обстановки Китай готов быть с Россией глобальными партнёрами на благо народов двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с РФ наращивать стратегическое взаимодействие, быть глобальными партнёрами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всём мире", — подчеркнул глава КНР.