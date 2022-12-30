Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнёром России
В условиях непростой международной обстановки Китай готов быть с Россией глобальными партнёрами на благо народов двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеопереговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
"Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с РФ наращивать стратегическое взаимодействие, быть глобальными партнёрами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всём мире", — подчеркнул глава КНР.
Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Российский лидер подчеркнул возрастающую значимость партнёрства в условиях усиливающейся геополитической напряжённости, а также пригласил китайского коллегу встретиться лично в Москве в следующем году.
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