ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину вырос до 78,5%
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю увеличился на 0,4 процентных пункта и достиг 78,5%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов (+0,4 п.п. за неделю)", — сообщили в центре.
Показатель одобрения деятельности президента России также за неделю увеличился на 0,6 п.п. и составил 74,9%. Деятельность Правительства РФ одобряют 49,7% респондентов, а работу председателя кабмина Михаила Мишустина — 52,4%. Опрос ВЦИОМа проводился с 19 по 25 декабря, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее Лайф писал, что Путин признан самой упоминаемой в российских СМИ персоной по итогам 2022 года. В тройку лидеров также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров.