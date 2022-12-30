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30 декабря, 09:17

Путин: Россия и Китай будут развивать военное сотрудничество

Россия и Китай будут развивать военное и военно-техническое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам российского лидера, контакты между странами по этим вопросам занимают особое место во всём комплексе российско-китайского сотрудничества. Это способствует обеспечению безопасности государств и поддержанию стабильной обстановки, подчеркнул Путин.

"Нацелены укреплять взаимодействие между Вооружёнными силами России и Китая", сказал он.

Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях

Путин разрешил медицинское применение наркотических веществ в воинских частях

В ходе разговора с китайским лидером Путин также отметил, что Москва и Пекин одинаково смотрят на события в мире и выступают за новый миропорядок.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Шандрыголов

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