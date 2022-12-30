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30 декабря, 09:13

Путин рассказал о докладе Медведева после передачи послания Си Цзиньпину

Путин рассказал о докладе Медведева по итогам визита в Китай

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с лидером КНР Си Цзиньпином рассказал о докладе зампреда Совбеза, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева по итогам недавнего визита в Пекин. Он назвал эту поездку первым контактом лидеров правящих партий двух стран после прошедшего съезда Компартии Китая.

"Он доложил мне и о тёплом приёме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе", — обратился Путин к Си Цзиньпину.

Напомним, Медведев провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза прибыл в столицу КНР по приглашению Коммунистической партии Китая и пробыл там два дня – 20 и 21 декабря.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в следующем году

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Kremlin

Андрей Бражников

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