Путин рассказал о докладе Медведева после передачи послания Си Цзиньпину

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с лидером КНР Си Цзиньпином рассказал о докладе зампреда Совбеза, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева по итогам недавнего визита в Пекин. Он назвал эту поездку первым контактом лидеров правящих партий двух стран после прошедшего съезда Компартии Китая.

"Он доложил мне и о тёплом приёме, который ему был оказан, и о состоявшейся у вас с ним содержательной беседе", — обратился Путин к Си Цзиньпину.