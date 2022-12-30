Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в следующем году
Государственный визит Си Цзиньпина в Россию может состояться в 2023 году
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в следующем году. Соответствующее предложение китайский лидер получил от российского коллеги во время разговора по видеосвязи, который состоялся сегодня.
"Ждём вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву", — сказал Путин, обращаясь к китайскому коллеге.
Ранее Си Цзиньпин лично встречался с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Тогда российский политик был с рабочим визитом в Китае.
ТАСС / Сергей Бобылев