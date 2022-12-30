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30 декабря, 09:07

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в следующем году

Государственный визит Си Цзиньпина в Россию может состояться в 2023 году

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в следующем году. Соответствующее предложение китайский лидер получил от российского коллеги во время разговора по видеосвязи, который состоялся сегодня.

"Ждём вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву", — сказал Путин, обращаясь к китайскому коллеге.

Ранее Си Цзиньпин лично встречался с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Тогда российский политик был с рабочим визитом в Китае.

Путин не предупреждал Си Цзиньпина на встрече в феврале о планах начать СВО

Путин не предупреждал Си Цзиньпина на встрече в феврале о планах начать СВО

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ТАСС / Сергей Бобылев

Максим Плетнёв

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