Как не проспать Новый год: советы сомнолога
Сомнолог Калинкин дал рекомендации, как не проспать Новый год
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Непродолжительный дневной или хотя бы вечерний сон снизит нагрузку на организм и позволит человеку чувствовать себя бодрее в новогоднюю ночь. Такой совет дал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин тем, кто намерен максимально долго праздновать наступление 2023 года.
"Хотя бы на часок лечь поспать, и тогда бодрости на Новый год у вас будет побольше. Это самый безвредный способ точно. Или хотя бы немного полежать. А дальше уже, наоборот, надо активизироваться, выполнять физическую нагрузку. Побывать на улице, покататься на коньках. Именно аэробная нагрузка, не статичная, выполненная в вечернее время, позволит быть более бодрым", — сказал собеседник Лайфа.
Другой способ устранить сонливость — использовать яркий свет, особенно холодный, голубого оттенка. Это сдвинет выработку мелатонина и позволит многим чувствовать себя более бодрыми.
Нельзя забывать и про самый распространённый способ — кофе. Но этот вариант подойдёт лишь тем, кто планирует не спать всего одну ночь во время праздников. Также в качестве средства с повышенным содержанием кофеина можно использовать зелёный чай и мате — южноамериканский тонизирующий чай. Цитрусовые тоже помогают чуть-чуть преодолеть сонливость, но будоражащего воздействия они не окажут.
А ранее диетолог Крымукова призвала не голодать в течение дня перед Новым годом. Для новогоднего стола, по мнению эксперта, не стоит делать многосложные блюда, плюс лучше запекать их, чем жарить, чтобы снизить калорийность.