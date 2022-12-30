Как не проспать Новый год: советы сомнолога

Непродолжительный дневной или хотя бы вечерний сон снизит нагрузку на организм и позволит человеку чувствовать себя бодрее в новогоднюю ночь. Такой совет дал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин тем, кто намерен максимально долго праздновать наступление 2023 года.

"Хотя бы на часок лечь поспать, и тогда бодрости на Новый год у вас будет побольше. Это самый безвредный способ точно. Или хотя бы немного полежать. А дальше уже, наоборот, надо активизироваться, выполнять физическую нагрузку. Побывать на улице, покататься на коньках. Именно аэробная нагрузка, не статичная, выполненная в вечернее время, позволит быть более бодрым", — сказал собеседник Лайфа.

Другой способ устранить сонливость — использовать яркий свет, особенно холодный, голубого оттенка. Это сдвинет выработку мелатонина и позволит многим чувствовать себя более бодрыми.