Более тысячи автомобилистов застряли в трёхкилометровой пробке у Крымского моста

Более тысячи автомобилей застряли в трёхкилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Как сообщили в региональном оперативном штабе, проезд займёт несколько часов.

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка длиной в три километра. Видео © t.me / Mash

"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяжённостью около трёх километров. Своей очереди на проезд ожидает порядка 1,2 тысячи машин", — сказано в сообщении.

Кадрами с места поделился телеграм-канал Mash. На них видно, что огромная очередь образовалась на подъезде к мосту: затор практически не сдвигается с места. В оперативном штабе порекомендовали учитывать данный фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. О причинах возникновения пробки не сообщается.