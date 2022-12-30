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30 декабря, 08:39

Более тысячи автомобилистов застряли в трёхкилометровой пробке у Крымского моста

Более тысячи автомобилей застряли в трёхкилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Как сообщили в региональном оперативном штабе, проезд займёт несколько часов.

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка длиной в три километра. Видео © t.me / Mash

"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяжённостью около трёх километров. Своей очереди на проезд ожидает порядка 1,2 тысячи машин", — сказано в сообщении.

Кадрами с места поделился телеграм-канал Mash. На них видно, что огромная очередь образовалась на подъезде к мосту: затор практически не сдвигается с места. В оперативном штабе порекомендовали учитывать данный фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. О причинах возникновения пробки не сообщается.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Ранее Лайф рассказывал, что пробки в Москве вечером 27 декабря достигли 10 баллов. Наибольшие заторы были в центре города — встало Садовое кольцо на внешней и внутренней стороне. Сильные пробки также замечены на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе.

Обложка ©

t.me / Mash

Оксана Попова

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