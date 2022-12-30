После падения сосульки на генерал-лейтенанта МЧС в Москве возбуждено уголовное дело

После падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова в Москве возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уже писал Лайф, в Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на директора Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. В больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Известно, что он находится в состоянии средней тяжести и переведён в отдельную палату.