После падения сосульки на генерал-лейтенанта МЧС в Москве возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Елизарова в Москве
После падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова в Москве возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, ход расследования контролируется московской прокуратурой.
Как уже писал Лайф, в Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на директора Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. В больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Известно, что он находится в состоянии средней тяжести и переведён в отдельную палату.
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