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30 декабря, 08:37

После падения сосульки на генерал-лейтенанта МЧС в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Елизарова в Москве

После падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова в Москве возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ход расследования контролируется московской прокуратурой.

Пострадавший из-за падения сосульки генерал-лейтенант МЧС находится в состоянии средней тяжести

Пострадавший из-за падения сосульки генерал-лейтенант МЧС находится в состоянии средней тяжести

Как уже писал Лайф, в Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на директора Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. В больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Известно, что он находится в состоянии средней тяжести и переведён в отдельную палату.

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Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Николь Вербер

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