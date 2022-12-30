Цены на автомобили в России снижаются на 18% после весеннего роста

В России наблюдается снижение стоимости на некоторые автомобили после резкого увеличения цен этой весной. Как рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, на некоторые бренды ценники упали на 18%.

"Если брать март месяц, действительно, увеличение цены было там от трёх до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду производителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь — на легковые", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".