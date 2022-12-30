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30 декабря, 08:27

Цены на автомобили в России снижаются на 18% после весеннего роста

Мантуров: Снижение цен на автомобили достигает по некоторым брендам 18%

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В России наблюдается снижение стоимости на некоторые автомобили после резкого увеличения цен этой весной. Как рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, на некоторые бренды ценники упали на 18%.

"Если брать март месяц, действительно, увеличение цены было там от трёх до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду производителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь — на легковые", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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Оксана Попова

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