Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО

В Севастополе отработала система ПВО. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и отметил, что российские военные сработали чётко.

"В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали чётко", — написал он в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.