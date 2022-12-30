Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО
В Севастополе отработала система ПВО. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и отметил, что российские военные сработали чётко.
"В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали чётко", — написал он в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.
А накануне система ПВО сработала над Белгородом и над Белгородским районом, сбив беспилотники. Никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано. Также 29 декабря ПВО работала и на территории Энгельсского района Саратовской области. Никакой угрозы для жителей не было.
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