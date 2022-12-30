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30 декабря, 08:26

Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО

В Севастополе отработала система ПВО. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и отметил, что российские военные сработали чётко.

"В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали чётко", — написал он в телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие.

Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что под Энгельсом ПВО сбила беспилотник

Саратовский губернатор Бусаргин заявил, что под Энгельсом ПВО сбила беспилотник

А накануне система ПВО сработала над Белгородом и над Белгородским районом, сбив беспилотники. Никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано. Также 29 декабря ПВО работала и на территории Энгельсского района Саратовской области. Никакой угрозы для жителей не было.

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Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны"

Александра Вишнякова

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