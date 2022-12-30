Экс-форвард сборной РФ Ари заявил, что ФИФА и УЕФА будут жалеть об уходе России в Азию

Бывший нападающий сборной РФ Ари считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут извиняться за свои решения против России, надо лишь подождать. Так он прокомментировал "РБ-Спорт" возможный вынужденный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

"Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро всё будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026", — сказал футболист.

По его убеждению, УЕФА и ФИФА будут сожалеть об уходе РФС в Азию и скоро признают ошибочность своего "идиотского решения, что исключили Россию отовсюду". Ари уверен, что организации будут извиняться.

"У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия", — подчеркнул Ари.