Под Энгельсом сработала ПВО, уничтожен неопознанный объект

Сегодня, 29 декабря, на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона подчеркнул, что никакой угрозы для жителей нет и никакой эвакуации не требуется.

"На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал он в телеграм-канале.