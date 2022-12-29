Под Энгельсом сработала ПВО, уничтожен неопознанный объект
Саратовский губернатор заявил, что в Энгельсском районе сработала ПВО
След от работы ПВО в Саратовской области. Обложка © vk.com / Энгельс онлайн
Сегодня, 29 декабря, на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона подчеркнул, что никакой угрозы для жителей нет и никакой эвакуации не требуется.
"На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал он в телеграм-канале.
Бусаргин призвал сохранять спокойствие и подчеркнул, что никакой эвакуации из Энгельса не требуется.
А ранее сегодня система ПВО сработала и над Белгородом, и над Белгородским районом. Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, но никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано.