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29 декабря, 09:40

Под Энгельсом сработала ПВО, уничтожен неопознанный объект

Саратовский губернатор заявил, что в Энгельсском районе сработала ПВО

<p>След от работы ПВО в Саратовской области. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-101525677_486897" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Энгельс онлайн</a></p>

След от работы ПВО в Саратовской области. Обложка © vk.com / Энгельс онлайн

Сегодня, 29 декабря, на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона подчеркнул, что никакой угрозы для жителей нет и никакой эвакуации не требуется.

"На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал он в телеграм-канале.

Бусаргин призвал сохранять спокойствие и подчеркнул, что никакой эвакуации из Энгельса не требуется.

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А ранее сегодня система ПВО сработала и над Белгородом, и над Белгородским районом. Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, но никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Александра Вишнякова

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