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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 08:59
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ПВО сбила неопознанные беспилотники в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил о сбитых ПВО беспилотниках в Клинцовском районе Брянской области

Система противовоздушной обороны сработала в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ПВО сработала эффективно и сбила беспилотники. Их количество пока не известно.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет", — отметил Богомаз.

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А ранее в четверг над Белгородом и Белгородским районом тоже сработала система ПВО. Один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский, но никаких разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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