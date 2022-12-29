ПВО сбила неопознанные беспилотники в Брянской области

Система противовоздушной обороны сработала в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ПВО сработала эффективно и сбила беспилотники. Их количество пока не известно.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет", — отметил Богомаз.