Завершена полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России
В Минэнерго сообщили об окончании интеграции энергосистем Крыма и остальной части РФ
Полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в ходе совещания с открытия трёх подстанций на полуострове в формате ВКС.
"Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена", — сообщил он.
Теперь же, продолжил Грабчак, энергосистема Крыма интегрируется ещё больше. По его словам, благодаря сетевому строительству будет обеспечено независимое энергоснабжение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
А ранее одна из электростанций на Украине прекратила работу, также в стране продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии.
ТАСС / Виталий Тимкив