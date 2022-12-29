Завершена полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России

Полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в ходе совещания с открытия трёх подстанций на полуострове в формате ВКС.

"Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена", — сообщил он.

Теперь же, продолжил Грабчак, энергосистема Крыма интегрируется ещё больше. По его словам, благодаря сетевому строительству будет обеспечено независимое энергоснабжение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.