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29 декабря, 08:56

Завершена полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России

В Минэнерго сообщили об окончании интеграции энергосистем Крыма и остальной части РФ

Полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в ходе совещания с открытия трёх подстанций на полуострове в формате ВКС.

"Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена", — сообщил он.

Теперь же, продолжил Грабчак, энергосистема Крыма интегрируется ещё больше. По его словам, благодаря сетевому строительству будет обеспечено независимое энергоснабжение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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А ранее одна из электростанций на Украине прекратила работу, также в стране продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии.

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ТАСС / Виталий Тимкив

Светлана Оперук

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