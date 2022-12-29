ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб

В Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, который собирал и передавал СБУ данные о перемещениях российских военных и другую информацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", — сообщили в спецслужбе.

Агент — 54-летний гражданин Незалежной — передавал информацию сотруднику Службы безопасности Украины, для того чтобы ВСУ корректировали удары по позициям российских военных. В отношении шпиона возбуждено уголовное дело, он арестован.