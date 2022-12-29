Назван алкогольный напиток, способный запросто разрушить нервную систему
Невролог Шестакова назвала энергетики самыми вредными напитками для нервной системы
Алкогольные энергетические напитки являются самыми вредными для нервной системы человека среди всего спиртного и могут даже полностью разрушить её. Об этом "Ленте.ру" рассказала терапевт федеральной сети "Клиника Фомина" Ольга Ситкина.
По её словам, миф о том, что крепкий алкоголь гораздо вреднее, нежели напитки с меньшим содержанием спирта, является правдивым лишь отчасти. Слабоалкогольные напитки дают иллюзию контроля над зависимостью и так же вредны при их систематическом употреблении. В целом при употреблении крепких напитков снижается память, внимание, концентрация, а также формируется зависимость.
Употребление алкоголя приводит к тому, что в организме растёт уровень дофамина, который оказывает влияние на центры удовольствия. Человек начинает хотеть больше общаться и веселиться, из-за чего может появиться желание вновь попробовать то, что уже когда-то приносило удовольствие. В результате вырабатывается механизм психологической зависимости. Хуже всего на нервную систему влияют именно энергетические напитки.
"Из-за энергетиков мозговая деятельность сильно активируется, а нервная система угнетается. При этом разрушаются клетки, идёт склеивание эритроцитов и не происходит процесс насыщения кислородом. А сердце из-за спазма сосудов меняет ритм", — отметила Шестакова.
При употреблении энергетиков в организме происходит сильное возбуждение, с одной стороны, и угнетение — с другой, что приводит к отмиранию нервных клеток. Передозировка подобными напитками может и вовсе привести к припадкам, как при эпилепсии.
Ранее Лайф рассказывал об опасности алкогольных напитков в банке, так как их чрезмерное употребление может привести к серьёзным проблемам с желудком и печенью, сердцем и сосудами.
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