Назван алкогольный напиток, способный запросто разрушить нервную систему

Алкогольные энергетические напитки являются самыми вредными для нервной системы человека среди всего спиртного и могут даже полностью разрушить её. Об этом "Ленте.ру" рассказала терапевт федеральной сети "Клиника Фомина" Ольга Ситкина.

По её словам, миф о том, что крепкий алкоголь гораздо вреднее, нежели напитки с меньшим содержанием спирта, является правдивым лишь отчасти. Слабоалкогольные напитки дают иллюзию контроля над зависимостью и так же вредны при их систематическом употреблении. В целом при употреблении крепких напитков снижается память, внимание, концентрация, а также формируется зависимость.

Употребление алкоголя приводит к тому, что в организме растёт уровень дофамина, который оказывает влияние на центры удовольствия. Человек начинает хотеть больше общаться и веселиться, из-за чего может появиться желание вновь попробовать то, что уже когда-то приносило удовольствие. В результате вырабатывается механизм психологической зависимости. Хуже всего на нервную систему влияют именно энергетические напитки.

"Из-за энергетиков мозговая деятельность сильно активируется, а нервная система угнетается. При этом разрушаются клетки, идёт склеивание эритроцитов и не происходит процесс насыщения кислородом. А сердце из-за спазма сосудов меняет ритм", — отметила Шестакова.

При употреблении энергетиков в организме происходит сильное возбуждение, с одной стороны, и угнетение — с другой, что приводит к отмиранию нервных клеток. Передозировка подобными напитками может и вовсе привести к припадкам, как при эпилепсии.