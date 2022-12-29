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29 декабря, 08:08

Мединский предложил властям Украины снести Одессу после демонтажа памятника Екатерине II

Помощник президента РФ Владимир Мединский в телеграм-канале прокомментировал решение властей Одессы снести памятник основательнице города Екатерине II и предложил им разрушить весь город, ведь он был отстроен Россией.

"Полвека назад в Одессе местные партийные "товарищи" решили снести памятник генерал-губернатору Ришелье мол, граф, эксплуататор, классово чуждый элемент. Тогда окриком руководства из Москвы вандализм предотвратили. Сейчас окрикивать некому, поэтому в Одессе наперегонки сносят и переименовывают всё, связанное с историей прекрасного города", — написал Мединский.

В связи с демонтажем памятников Екатерине II и Александру Суворову он предложил властям Одессы снести памятник Ришелье и вообще весь город, оставшееся переименовать в Хаджибей и "вернуть его Турции".

"Ну, а если серьёзно, то посадить бы этих "товарищей" в соответствующие их разуму детские колясочки да и пустить наперегонки с Потёмкинской лестницы", — добавил Мединский.

"Стыд и позор": В Одессе ночью начали демонтировать памятник Екатерине II

"Стыд и позор": В Одессе ночью начали демонтировать памятник Екатерине II

Ранее Лайф писал, что в ночь на 29 декабря в Одессе завершился снос памятников основателям города — российской императрице Екатерине II и её сподвижникам, а также великому русскому полководцу Александру Суворову.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Артур Белкин

Комментарий

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Максим Борькинсегодня в 12:59

Потом будут ставить,и выше и дороже!

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