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29 декабря, 07:47
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В Киеве и областях Украины звучат взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и областях

В Киеве и целом ряде областей Украины утром 29 декабря прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Информацию также подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кроме того, звуки взрывов были слышны в Харькове, в результате чего было остановлено движение на линиях метро. Также информация об аналогичных инцидентах поступает из Одессы, Николаева, Львова и Житомирской области. С задержками более чем на 30 минут следуют пять поездов из 77.

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Ранее Лайф сообщал, что над Белгородской областью сработала система ПВО. Пострадавших нет, а один из фрагментов упал на развязку дороги Комсомольский – Майский.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Артур Белкин

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