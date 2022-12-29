В Киеве и областях Украины звучат взрывы

Кроме того, звуки взрывов были слышны в Харькове, в результате чего было остановлено движение на линиях метро. Также информация об аналогичных инцидентах поступает из Одессы, Николаева, Львова и Житомирской области. С задержками более чем на 30 минут следуют пять поездов из 77.