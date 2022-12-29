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29 декабря, 07:43

Обыски проводятся в семи регионах РФ в рамках дела экс-депутата Пономарёва

В семи российских регионах проходят обыски по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* по статье о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обыски идут у администраторов телеграм-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом Съезде народных депутатов", — говорится в сообщении.

Указывается, что в том числе обыски проводятся у основателя платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова. Так, правоохранители уже изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Силовики также проверяют возможные связи администраторов телеграм-каналов и бывших депутатов со Службой безопасности Украины и другими иностранными спецслужбами.

ТАСС: В отношении экс-депутата Госдумы Пономарёва возбудили дело о фейках о ВС РФ

ТАСС: В отношении экс-депутата Госдумы Пономарёва возбудили дело о фейках о ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарёва. Однако тогда не уточнялось, по какой именно статье УК РФ.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Zuma

Светлана Оперук

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