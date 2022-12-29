Юные дайверы из Екатеринбурга нырнули под воду и станцевали хоровод вокруг новогодней ёлки. В экстремальном утреннике приняли участие дети от десяти до 13 лет, сообщается в телеграм-канале "RTC Екатеринбург".

Юные дайверы из Екатеринбурга станцевали хоровод вокруг ёлки под водой. Видео © Telegram / RTC Екатеринбург

"Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной ёлки", — говорится в сообщении.

Ребята нарядились в новогодние шапочки, а инструктор в образе Деда Мороза следил за тем, чтобы всё закончилось без происшествий.