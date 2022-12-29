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29 декабря, 09:30

Юные дайверы из Екатеринбурга станцевали хоровод вокруг ёлки под водой

Юные дайверы из Екатеринбурга нырнули под воду и станцевали хоровод вокруг новогодней ёлки. В экстремальном утреннике приняли участие дети от десяти до 13 лет, сообщается в телеграм-канале "RTC Екатеринбург".

Юные дайверы из Екатеринбурга станцевали хоровод вокруг ёлки под водой. Видео © Telegram / RTC Екатеринбург

"Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной ёлки", — говорится в сообщении.

Ребята нарядились в новогодние шапочки, а инструктор в образе Деда Мороза следил за тем, чтобы всё закончилось без происшествий.

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Ранее Лайф рассказывал, что москвичи передали в фонды свыше тонны цитрусовых в рамках акции "Подвешенный мандарин". Фрукты получат люди, которые не могут позволить себе их купить. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и другие подопечные столичных фондов.

Обложка ©

Telegram / RTC Екатеринбург

Наталья Исакова

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