Юные дайверы из Екатеринбурга станцевали хоровод вокруг ёлки под водой
Юные дайверы из Екатеринбурга нырнули под воду и станцевали хоровод вокруг новогодней ёлки. В экстремальном утреннике приняли участие дети от десяти до 13 лет, сообщается в телеграм-канале "RTC Екатеринбург".
Юные дайверы из Екатеринбурга станцевали хоровод вокруг ёлки под водой. Видео © Telegram / RTC Екатеринбург
"Вот и у нас утренник состоялся! Ничего необычного, просто дети водят хоровод вокруг подводной ёлки", — говорится в сообщении.
Ребята нарядились в новогодние шапочки, а инструктор в образе Деда Мороза следил за тем, чтобы всё закончилось без происшествий.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичи передали в фонды свыше тонны цитрусовых в рамках акции "Подвешенный мандарин". Фрукты получат люди, которые не могут позволить себе их купить. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и другие подопечные столичных фондов.
Telegram / RTC Екатеринбург