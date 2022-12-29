"Переживаю сложный период": Звезда "Пацанок" рассказала о попытке суицида

Звезда шестого сезона шоу "Пацанки" Анна Тихая изрядно напугала подписчиков рассказом о том, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом пишет StarHit.

Она призналась, что в какой-то момент "ушла в свой мир" и была близка к тому, чтобы умереть. Девушка даже попала в реанимацию, а врачи оценивали вероятность летального исхода в 80%. Однако на этом тяжёлые переживания у звезды телепроекта не закончились. По её собственному признанию, совсем недавно она хотела покончить жизнь самоубийством.

"С одной стороны, о таком не говорят, а с другой стороны, я переживаю сложный период в своей жизни и хочу поделиться с вами. У меня была попытка суицида. Не могу сказать, что я хотела умереть, и, когда я это сделала, я очень испугалась", — написала Тихая.

После этого её отправили в психиатрическую больницу, однако подробности этой истории девушка рассказывать не стала.