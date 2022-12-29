ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 09:16

"Переживаю сложный период": Звезда "Пацанок" рассказала о попытке суицида

Звезда шоу "Пацанки" Анна Тихая призналась, что пыталась покончить жизнь самоубийством

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__tikhomirova_fan</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__tikhomirova_fan

Звезда шестого сезона шоу "Пацанки" Анна Тихая изрядно напугала подписчиков рассказом о том, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом пишет StarHit.

Она призналась, что в какой-то момент "ушла в свой мир" и была близка к тому, чтобы умереть. Девушка даже попала в реанимацию, а врачи оценивали вероятность летального исхода в 80%. Однако на этом тяжёлые переживания у звезды телепроекта не закончились. По её собственному признанию, совсем недавно она хотела покончить жизнь самоубийством.

"С одной стороны, о таком не говорят, а с другой стороны, я переживаю сложный период в своей жизни и хочу поделиться с вами. У меня была попытка суицида. Не могу сказать, что я хотела умереть, и, когда я это сделала, я очень испугалась", — написала Тихая.

После этого её отправили в психиатрическую больницу, однако подробности этой истории девушка рассказывать не стала.

На экс-участницу "Пацанок" Регину Колупаеву завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет

На экс-участницу "Пацанок" Регину Колупаеву завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет

Ранее Лайф сообщал, что скрывавшая беременность пацанка из "Ранеток" Третьякова родила в Аргентине ради гражданства. О беременности Лена не распространялась и поделилась новостью, уже родив.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров