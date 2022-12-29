"Злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию

Группировка RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть данные более 100 кадровых военных НАТО, а также лиц, оказывающих услуги и консультации киберцентрам на Украине и в странах Балтии. Один из участников группировки на условиях анонимности рассказал РИА "Новости", что именно специалисты альянса стоят за кибератаками на многие российские интернет-ресурсы.