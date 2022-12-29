"Злые русские хакеры" слили данные офицеров НАТО, стоящих за кибератаками на Россию
Хакеры RaHDit обнародовали данные воюющих против РФ в киберпространстве офицеров НАТО
Группировка RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть данные более 100 кадровых военных НАТО, а также лиц, оказывающих услуги и консультации киберцентрам на Украине и в странах Балтии. Один из участников группировки на условиях анонимности рассказал РИА "Новости", что именно специалисты альянса стоят за кибератаками на многие российские интернет-ресурсы.
"В киберпространстве против России воюют страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", — сказал он.
По словам собеседника агентства, часть хакеров "стряпает" видеоролики и фотографии, направленные против действий российских военных на Украине, а другие занимаются DDoS-атаками на российские сайты. Слитая информация размещена на сайте "Немезида" как "Кибервойска НАТО".
А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.
Unsplash