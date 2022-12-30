Полиция проводит проверку журналиста Парфёнова, не уведомившего о гражданстве Израиля

Полиция начала проверку в отношении российского журналиста Леонида Парфёнова. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной тому послужило наличие у телеведущего израильского гражданства, о котором он не уведомил МВД.

Паспорт Израиля автор программы "Намедни" получил ещё пять лет назад — в 2017 году. К слову, сам Парфёнов данного факта не скрывал. Но, как оказалось, он не уведомил МВД, что необходимо было сделать согласно российским законам.

В отношении ведущего теперь проводится проверка. Ему грозит статья 330.3 УК РФ, которая предусматривает штраф или обязательные работы.