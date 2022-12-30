Полиция проводит проверку журналиста Парфёнова, не уведомившего о гражданстве Израиля
Ведущий Леонид Парфёнов. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Леонид Парфёнов
Полиция начала проверку в отношении российского журналиста Леонида Парфёнова. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной тому послужило наличие у телеведущего израильского гражданства, о котором он не уведомил МВД.
Паспорт Израиля автор программы "Намедни" получил ещё пять лет назад — в 2017 году. К слову, сам Парфёнов данного факта не скрывал. Но, как оказалось, он не уведомил МВД, что необходимо было сделать согласно российским законам.
В отношении ведущего теперь проводится проверка. Ему грозит статья 330.3 УК РФ, которая предусматривает штраф или обязательные работы.
Ранее Лайф писал, что рекордное за последние 23 года количество репатриантов прибыло в Израиль. По данным Еврейского агентства, за 2022 год таковых уже более 70 тысяч человек, и половина из них — россияне. В прошлом году в страну въехало в рамках репатриации 28,6 тысячи человек.