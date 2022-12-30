Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты Краснодарского края до 8 января

Ограничение полётов в российские аэропорты снова продлено. В этот раз оно будет действовать до 8 января, уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Росавиация продлила режим ограничения полётов до 8 января. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", — говорится в сообщении штаба.

Временное ограничение было введено с начала специальной военной операции на Украине и, как правило, распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.