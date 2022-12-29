В России в 2023 году начнутся лётные испытания самолёта SSJ New

В России в середине 2023 года начнутся лётные испытания импортозамещённого самолёта SSJ New. Об этом рассказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. Он добавил, что новый летательный аппарат востребован, его поставки авиакомпаниям начнутся в 2024 году. Руководитель корпорации выразил надежду на то, что "суперджет" будет нужен в больших количествах.

"С середины 2023 года у нас начинаются лётные испытания на этом самолёте. С 2024 года в количестве 20 штук мы импортозамещённый SSJ начнём авиакомпаниям поставлять", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Самолёт SSJ-New — это модификация Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Причиной перехода к такому варианту стали санкции Запада против России.