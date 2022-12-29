ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 15:08
6443

Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Обломки сбитой в Ивановском районе Белоруссии украинской ракеты С-300 упали в 66 метрах от жилого дома в деревне Горбахе. Об этом сообщает БелТА.

Как передаёт издание с места событий, обломки были обнаружены на окраине населённого пункта. Правоохранители отвезли его жителей на безопасное расстояние, на месте работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Минобороны Белоруссии и группа разминирования.

Минобороны Белоруссии раскрыло данные о сбитой украинской ракете

Минобороны Белоруссии раскрыло данные о сбитой украинской ракете

Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Обложка ©

Telegram / "Белорусский силовик"

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров