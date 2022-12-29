Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома
Обломки сбитой в Ивановском районе Белоруссии украинской ракеты С-300 упали в 66 метрах от жилого дома в деревне Горбахе. Об этом сообщает БелТА.
Как передаёт издание с места событий, обломки были обнаружены на окраине населённого пункта. Правоохранители отвезли его жителей на безопасное расстояние, на месте работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Минобороны Белоруссии и группа разминирования.
Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.
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