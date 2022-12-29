Обломки сбитой в Белоруссии украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома

Обломки сбитой в Ивановском районе Белоруссии украинской ракеты С-300 упали в 66 метрах от жилого дома в деревне Горбахе. Об этом сообщает БелТА.

Как передаёт издание с места событий, обломки были обнаружены на окраине населённого пункта. Правоохранители отвезли его жителей на безопасное расстояние, на месте работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Минобороны Белоруссии и группа разминирования.