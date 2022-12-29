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29 декабря, 14:54

Жуткое видео: В Ленобласти лисицу напугало таинственное "привидение" в темноте

Лиса из Нижне-Свирского заповедника испугалась таинственных огоньков в темноте

Странное видео сняла ночная камера Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области. На кадрах видно, как местная лисица столкнулась с таинственными огоньками в лесу. Пользователи Сети предположили, что там и в самом деле мог кто-то быть, пишет газета "Петербургский дневник".

Лисица испугалась огоньков в темноте. Видео © VK / Нижне-Свирский государственный заповедник

Изначально лисица шла по своим делам вдоль тропинки, но в какой-то момент заметила две сияющие точки в кромешной темноте и остановилась. При этом в ролике видно, что один из огоньков периодически становится тусклее. Понаблюдав за этими точками, лиса развернулась и поспешно ушла в обратном направлении. В комментариях под видео разгорелся спор.

"Если внимательно посмотреть, там глаза какого-то зверя отражаются в темноте и пропадают", — написал один из пользователей.

"Хорошо видны два огонёчка ещё, будто от глаз. Я подумал сначала, что лось, но они не двигаются. Поэтому рискну предположить, что вдали может быть машина", — добавил другой.

Кто-то также решил, что огоньки — глаза филина, сидящего на коряге, или же в темноте могло стоять какое-то копытное животное. По периодически пропадающему огоньку можно предположить, что зверь шевелит головой, предположил комментатор. Ещё один пользователь и вовсе сказал, что лиса никого не испугалась, а просто стояла и всматривалась, чтобы понять, что происходит вокруг.

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Обложка ©

VK / Нижне-Свирский государственный заповедник

Светлана Оперук

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