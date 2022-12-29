Рекордная рождаемость и спасение животных: Московский зоопарк подвёл итоги 2022 года

В 2022 году в Московском зоопарке родилось рекордное количество детёнышей, там нашли свой дом пострадавшие в природе животные. За год было обновлено множество вольеров, а также завершено строительство крупных объектов. Сотрудники доставляли гумпомощь в зоопарки Донбасса, делали выставки и проводили конференции. Об этом рассказали в учреждении, подводя итоги года.

За год в Московском зоопарке родилось больше 1600 детёнышей животных, среди которых в том числе и редчайшие виды. Например, детёныш гигантского цепкохвостого сцинка. Летом там отложила яйца самая ядовитая змея в мире — материковый тайпан Маккоя. Рекордное количество потомства появилось у птиц. У млекопитающих тоже были пополнения. К примеру, впервые за несколько лет родился детёныш мандрила. Также детёныши появились у росомах, викуний, джейранов, северных оленей и других.

Зоопарк рассказал о спасённых животных. Одна из наиболее громких историй в этом году была с белым медведем Диксоном.

Медведь Диксон. Фото © Московский зоопарк

"В сентябре он прибыл к нам в очень тяжёлом состоянии — с огнестрельными ранениями и парезом задних конечностей. Мы собрали консилиум ветеринарных врачей, которые изучили результаты анализов, КТ и МРТ-исследований, сопоставили их с внешним состоянием медведя и пришли к выводу, что ему можно помочь, несмотря на серьёзный диагноз", — рассказали в зоопарке.

Сейчас медведь проходит реабилитацию. Он хорошо питается, гуляет и плавает в специальном бассейне. Но специалисты говорят, что восстановление животного может занять до полутора лет.

В зоопарк привезли раненую тигрицу из Приморья, а также медведя из города Кременная в ЛНР, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Также туда отправили пуму и венценосного голубя, изъятых у контрабандистов. В ноябре прибыл истощённый детёныш ларги (пёстрого тюленя), его нашли в бухте Светлая Приморского края. В зоопарк прибыло на зимовку рекордное количество летучих мышей — более 200 особей.

Детёныш ларги. Фото © Московский зоопарк

В зоопарке также рассказали об открытии обновлённого павильона "Ластоногие", работы в котором шли два с половиной года. Там поселились редкие особи: морской заяц, моржи, сивучи, морские котики и тюлени. Среди новых крупных объектов — вход от станции метро "Баррикадная". В 2022 году открылся и новый пешеходный мост между двумя территориями зоопарка.

Важным аспектом деятельности учреждения в 2022 году стала помощь Донбассу. Туда доставили 21 партию грузов, общим весом более 55 тонн. Их отправили в зоопарки Бердянска, Придорожного, Херсона, Горловки, Мариуполя и другие. Фонд национальной природы при Московском зоопарке собрал на эти цели почти 4,5 миллиона рублей.