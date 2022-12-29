В подмосковном Дрожжине мужчина открыл стрельбу по автобусам с балкона шестого этажа

В подмосковном Дрожжине мужчина расстрелял три автобуса с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома. Об этом Лайфу рассказал водитель одной из машин Максим. По его словам, злоумышленник был в нетрезвом состоянии.

Очевидец рассказал о стрельбе по трём автобусам в подмосковном Дрожжине. Видео © Telegram / "Бутово Парк 2 (Дрожжино)"

"Просто пьяный был. Какой-то неадекватный человек с балкона своей квартиры просто начал расстреливать автобусы. <...> По всей видимости, [мужчина стрелял] из пневматического оружия. Он держал в руках пистолет", — рассказал Максим.





Злоумышленник сначала выстрелил в автобус, в котором находились люди (№ 1201). Транспорт в тот момент приехал на конечную станцию. Водитель высадил пассажиров и позвонил Максиму с просьбой забрать их. Когда тот прибыл на место, злоумышленник снова выстрелил и попал в дверь транспортного средства собеседника Лайфа. Кроме того, стрелок решил "задеть" ещё один автобус, который проезжал мимо. У всех трёх автобусов оказались повреждены стёкла.

По словам Максима, неадекват живёт в доме на улице Южной. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет. На место вызвана полиция. Источник Лайфа в экстренных службах подтвердил факт стрельбы. На фото, которые оказались в распоряжении нашей редакции, можно рассмотреть злоумышленника.