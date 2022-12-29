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29 декабря, 10:29

ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Запорожской области и ДНР

Российские военные за сутки уничтожили две диверсионные группы Вооружённых сил Украины — в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника", — сказал он.

ВС РФ ликвидировали более 170 бойцов четырёх бригад украинских войск

ВС РФ ликвидировали более 170 бойцов четырёх бригад украинских войск

А ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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