ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Запорожской области и ДНР
Российские военные за сутки уничтожили две диверсионные группы Вооружённых сил Украины — в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника", — сказал он.
А ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.
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