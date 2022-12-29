Украинская армия лишилась ещё двух систем М777 и одного HIMARS

Две артиллерийские системы М777 американского производства были уничтожены российскими военными в Харьковской области. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Также имеются сведения, что в районе Константиновки в ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS, также произведённая в США.