Украинская армия лишилась ещё двух систем М777 и одного HIMARS
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о двух уничтоженных артиллерийских системах М777 в Харьковской области
Две артиллерийские системы М777 американского производства были уничтожены российскими военными в Харьковской области. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Также имеются сведения, что в районе Константиновки в ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS, также произведённая в США.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.
Напомним, что буквально на днях российские военные уничтожили в районе Красногоровки в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 из ФРГ.
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