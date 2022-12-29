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Опубликовано 29 декабря 2022, 10:32

Украинская армия лишилась ещё двух систем М777 и одного HIMARS

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о двух уничтоженных артиллерийских системах М777 в Харьковской области

Две артиллерийские системы М777 американского производства были уничтожены российскими военными в Харьковской области. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Также имеются сведения, что в районе Константиновки в ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS, также произведённая в США.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777", сообщил журналистам представитель военного ведомства.

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Напомним, что буквально на днях российские военные уничтожили в районе Красногоровки в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 из ФРГ.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц
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