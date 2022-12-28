Выстрелит откуда не ждут: Почему США обеспокоены появлением новой версии ракеты "Циркон" Характеристики и возможности этой ракеты в США и НАТО пытаются просчитать с момента презентации "Циркона". Однако время играет не на стороне американских военных. 27 декабря, 23:40 438223 438223 Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в Белом море. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

"Циркон" — гиперзвуковая ракета

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил о начале поставок противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон" в войска.

Летом сообщалось о начале серийного производства ракет "Циркон", а уже в ноябре Минобороны подписало новый контракт на производство гиперзвуковых ракет. 21 декабря стало известно, что в начале 2023-го на службу выйдет один из первых вероятных носителей этой ракеты — фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск "Циркона" в Баренцевом море. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Ранее журналисты портала 19FortyFive назвали этот фрегат "одним из самых современных в мире" и отметили, что на нём установлены ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса, совместимого с ракетами "Калибр-НК", "Оникс" и "Циркон". И, собственно, "Циркон" сегодня вызывает наибольшие опасения США и других западных стран, прежде всего, из-за своей универсальности, противопоставить которой ВМС США и стран НАТО пока нечего.

Ракета "Циркон": характеристики, дальность, скорость

"Циркон" — первая в череде российских корабельных гиперзвуковых ракет, изначально спроектированная для морских носителей. Её разработки велись с начала нулевых в рамках программы перевооружения кораблей и многоцелевых подлодок, оснащённых крылатыми ракетами П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс".

От них, по словам военных экспертов, ракета унаследовала уникальную схему атаки, которую серьёзно доработали. Отмечается, что "Циркон" совершает полёт на маршевом участке на высоте 30–40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты и облегчает противоракетные манёвры.

Первые испытания гиперзвуковых "Циpконов" прошли в 2016 году. 4 октября 2021 года состоялся пуск "Циркона" с борта подлодки "Северодвинск".

Боевая часть "Циркона" фугасная, проникающая, её масса составляет 400 кг. Также, как и в случае со сверхзвуковыми ракетами, предусмотрена возможность использовать ядерную боеголовку. Скорость полёта 8 Махов (около 10 тыс. км/час), дальность пуска — около 1000 км.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в Белом море. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Что говорят в США о российских ракетах

Как отмечают военные эксперты, на вооружении американских ВМС ничего подобного нет. Гиперзвуковые ракеты появятся там не скоро, а с возможностью использования ядерной боеголовки — и того позже.

Американские "Вирджинии" получат свои гиперзвуковые крылатые ракеты только после 2030 года, но они всё равно будут уступать нашим "Цирконам". С их помощью мы можем, как минимум, сдерживать флот противника на дальних подступах, не давая ему возможности применять спецсредства по нашей территории Алексей Леонков военный эксперт

Головная боль США, привыкших всё контролировать, заключается в том, что неизвестно, какой арсенал будет находиться на борту того или иного российского сторожевого корвета или фрегата. С учётом универсальности в ракетном вооружении это действительно большая проблема для ВМС США.

От "Циркона" невозможно защититься, как и засечь его пуск. ПВО/ПРО, которые могли бы перехватить летящий "Циркон", нет ни у кого.

Примечательно, что каждый тестовый пуск "Циркона" сопровождался паникой Вашингтона и Пентагона. Так, например, представитель Пентагона Джон Кирби в июле 2021 года назвал "Циркон" "потенциально дестабилизирующим фактором", который "представляет заметную угрозу", поскольку эти системы совместимы с ядерными боеголовками. Но "Циркон" внушителен и без ядерной боевой части. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в 2022 году на исследование такого рода вооружений счетная палата США выделила меньше денег, чем в прошлом. Пуск ракеты ARRW в мае этого года был обычной пиар-акцией, вызванной смятением после слухов о "Цирконе" и новостей об успехе российского "Кинжала".

Подводный флот России 2022

Ещё одна неприятная новость для американской стороны состоит в том, что носители "Цирконов" — это не только корабли, но и подводные лодки. Это стало ясно после успешного пуска "Циркона" с подлодки "Северодвинск" в 2021 году. Осенью прошлого года также сообщалось, что многоцелевая подлодка "Пермь" может стать первым носителем "Цирконов".

Известно, что ВМФ РФ в перспективе будет иметь не менее девяти АПЛ данного проекта. Сколько именно "Цирконов" будет вмещать в себя каждая подлодка — неизвестно, но речь вполне может идти о десятках ракет. Благодаря гиперзвуковым технологиям, существенно сократилось и подлётное время. Если раньше для поражения цели противокорабельной ракете требовалось до получаса, в случае с "Цирконом" это время сократилось до менее чем 5 минут. С учётом того, что на финальном участке полёта "Циркон" летит со скоростью 10 тыс. км/час, а предельная скорость поражения сверхзвуковых целей у корабельных ПВО примерно в три раза меньше, предотвратить прилёт "Циркона" невозможно. Для этого нужен невероятный технологический рывок, для которого у США нет возможностей в обозримом будущем.

Фото © ТАСС / Олег Кулешов

Американское ПВО "Патриот" и другие системы

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что "Циркон" может быть выполнен не только в варианте для морского носителя, но и размещён на наземной пусковой. Ракета, как и её авиационный "собрат" — комплекс Х-47 "Кинжал", в перспективе сможет поражать наземные объекты с высокой точностью. Многие западные издания, которые сейчас пишут про "Циркон", отмечают, что мир до сих пор не пришёл в себя после применения Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал". Напомним, у РФ сегодня есть три вида гиперзвукового оружия, у которого нет аналогов: "Авангард", "Циркон" и "Кинжал". И совсем не обязательно устанавливать на тот же "Циркон" ядерную боеголовку, чтобы в случае чего показать его разрушительные возможности. Достаточно обычного боевого оснащения. Всё остальное сделает гиперзвук и система навигации.

Времени на то, чтобы догнать Россию в гиперзвуковых технологиях у США почти нет. К 2030 году, когда первые крылатые ракеты с такой технологией могут появиться у США, Россия может несколько раз модернизировать "Циркон". Тогда технологический разрыв может сохраниться, а ВМС США снова окажутся в положении догоняющих.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Когда США догонят Россию по гиперзвуку? 0 К 2030 году К 2040 году Никогда

Авторы Сергей Андреев