В подмосковных Бронницах спилили новогоднюю ель, которая мешала обзору камеры наблюдения
В городе Бронницы Московской области спилили новогоднюю ёлку из-за того, что она закрывала обзор камере "Безопасный регион". Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".
Главный символ Нового года установили во дворе микрорайона Соловьиная Роща. Местные жители уже успели к ели привыкнуть, но вскоре дерево срубили.
"Данная ёлка сегодня была спилена в связи с тем, что она закрывала обзор камере "Безопасный регион", которая захватывает детскую площадку и подъездные пути. В другие места камеру установить не получилось, так как был ограничен обзор либо камера попадала под прямые солнечные лучи", — прокомментировали в Администрации Бронниц.
Там принесли извинения и добавили, что вместо спиленной ёлки в этом дворе весной 2023 года высадят сразу три ели.
Ранее Лайф писал о том, что в самом центре Москвы на площади у ЦУМа в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась выставка дизайнерских ёлок.
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