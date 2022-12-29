В подмосковных Бронницах спилили новогоднюю ель, которая мешала обзору камеры наблюдения

В городе Бронницы Московской области спилили новогоднюю ёлку из-за того, что она закрывала обзор камере "Безопасный регион". Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Главный символ Нового года установили во дворе микрорайона Соловьиная Роща. Местные жители уже успели к ели привыкнуть, но вскоре дерево срубили.

"Данная ёлка сегодня была спилена в связи с тем, что она закрывала обзор камере "Безопасный регион", которая захватывает детскую площадку и подъездные пути. В другие места камеру установить не получилось, так как был ограничен обзор либо камера попадала под прямые солнечные лучи", — прокомментировали в Администрации Бронниц.

Там принесли извинения и добавили, что вместо спиленной ёлки в этом дворе весной 2023 года высадят сразу три ели.