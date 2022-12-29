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29 декабря, 14:37

Работающим в Новый год дали 5 советов, как не потерять праздничное настроение

Психиатр Петелин: Работающим в Новый год стоит отметить праздник в другой день

Новогодняя ночь, которая для большинства жителей России наполнена радостью и праздничным настроением, для некоторых граждан будет рабочей. В числе таких людей врачи, аптекари, пожарные, сотрудники торговых и развлекательных центров, а также журналисты. Психотерапевт, врач-психиатр клиники психосоматической медицины Сеченовского университета Дмитрий Петелин в беседе с kp.ru дал несколько советов, как не грустить из-за дежурства в праздник.

Например, работающим в новогоднюю ночь рекомендовали перенести празднование на другой день. Если человеку важно привязать торжество к дате, то можно устроить застолье, когда наступит старый Новый год или китайский.

"В целом для психического здоровья не очень полезно радоваться только в те периоды и моменты, когда традиционно принято испытывать положительные эмоции. Такая привязка легко может выбить из колеи, если ожидания не оправдались. Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям", — отметил эксперт.

Кроме того, если дежурство выпало на новогодние праздники, это не значит, что человек остаётся одиноким. Даже во время работы можно найти время, чтобы поговорить с близкими и поздравить их. Сейчас это удобно сделать с помощью мессенджеров. Благодаря общению человек почувствует сильную моральную поддержку.

Чтобы ощущение праздника стало ещё ярче, нужно обратить внимание на самовознаграждение. Стоит заранее подумать о том, чем себя порадовать за новогоднее дежурство. В качестве подарков могут выступить долгожданная покупка, поход в кино или спа. Кроме того, можно поразмышлять о том, как распорядиться компенсацией, которая полагается за работу в выходные или праздники.

Если настроение во время новогоднего дежурства оказалось совсем подавленным, то может пригодиться другой совет. Так, стоит напомнить себе, что в жизни бывают ситуации намного хуже работы в праздники. Такие мысли помогут взбодрить человека, заключил специалист.

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Никита Осипов

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