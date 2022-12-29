Сосна с яблоками и мясная коробка: В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону

Сотрудники Московского зоопарка не обделили вниманием медведя Диксона и преподнесли ему вкусный подарок в канун Нового года. Об этом в телеграм-канале рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону на Новый год. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Мы решили поздравить нашего медведя Диксона с наступающим 2023 годом и придумали небольшие подарочки. У нас была коробка с мясом и рыбьим жиром, сверху селёдочкой украшено это всё. У нас было несколько комочков снега, куда было спрятано мясо. Плюс яблоками всё это украшено. И, естественно, повесили замечательную сосну", — рассказал один из сотрудников зоопарка.