Сосна с яблоками и мясная коробка: В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону
В Московском зоопарке подарили мясо, селёдку и рыбий жир медведю Диксону на Новый год
Сотрудники Московского зоопарка не обделили вниманием медведя Диксона и преподнесли ему вкусный подарок в канун Нового года. Об этом в телеграм-канале рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону на Новый год. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Мы решили поздравить нашего медведя Диксона с наступающим 2023 годом и придумали небольшие подарочки. У нас была коробка с мясом и рыбьим жиром, сверху селёдочкой украшено это всё. У нас было несколько комочков снега, куда было спрятано мясо. Плюс яблоками всё это украшено. И, естественно, повесили замечательную сосну", — рассказал один из сотрудников зоопарка.
По его словам, подвешенные деревья создают разнообразие для животного и обогащают среду, в которой оно располагается. Как заметила Светлана Акулова, сосна очень понравилась Диксону, он её долго разглядывал, пробовал на вкус и жевал её иголки.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. За жизнь животного боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого было множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Кроме того, у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.
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Telegram / Светлана Акулова