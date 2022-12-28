Стало известно, когда планируется запустить самолёты SSJ-New в серию
Мантуров: В 2023 году планируется поставка двух самолётов SSJ-New
Два самолёта SSJ-New, производство которых прошло импортозамещение, планируется передать заказчику в 2023 году. А в серию эти лайнеры, как ожидается, пойдут в 2024-м. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Производственным планом 2023 года предусмотрена поставка двух готовых самолётов SSJ-New, однако сначала нам нужно пройти испытания и сертификацию. Запуск полноценной серии предусмотрен программой в 2024 году", — приводит ТАСС его слова.
Мантуров пояснил, что сейчас у российских авиакомпаний 150 самолётов SSJ-100. Российские предприятия смогли организовать ремонт 35 иностранных компонентов для этих воздушных судов. Прежде всего речь о тех составляющих, что подвержены самому большому износу, — о шинах и тормозах.
"Также налажены поставки материалов и изделий общего применения: авиамасел, спецжидкостей, смазок, крепежа и так далее", — добавил Мантуров.
Самолёт SSJ-New — это модификация Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Причиной перехода к такому варианту стали санкции Запада против России.
Как рассказывал Лайф, в сентябре "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония прошла на Восточном экономическом форуме.
Wikipedia / Anton Bannikov