Намерение Соединённых Штатов Америки нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для обеспечения преимущества перед Китаем и защиты Тайваня запоздало. Об этом пишет издание Politico. Газета напомнила, что помощник министра обороны США Эли Ратнер заявлял, что "2023 год, вероятно, станет самым преобразующим годом в размещении американских сил в регионе за последнее поколение".

Автор статьи отмечает, что "законодатели-республиканцы говорят о столкновении Пентагона с серьёзной проблемой в выполнении этого обещания". Причины кроются как в быстром развитии военно-морского флота Китая, так и в том, что "поставки американского оружия на Тайвань на миллиарды долларов задерживаются из-за проблем в цепочке поставок, связанных с пандемией и усугублённых конфликтом на Украине".

Майк Галлахер, который, согласно прогнозам, станет председателем нового комитета Палаты представителей по противодействию Китаю в следующем составе Конгресса, отметил, что приверженность изменению позиции сил в ИТР противоречит реальности.

Между тем бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации экс-президента Дональда Трампа Александр Грей заявил, что противостояние "военной угрозе Китая потребует более серьёзной структуры военно-морских сил, чем у нас есть в обозримом будущем".