Внук Боба Марли умер, прожив даже меньше деда
Внук Боба Марли Джо Мерса умер в возрасте 31 года
В США певец в стиле регги Джо Мерса, который является внуком певца Боба Марли, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает портал TMZ по ссылкой на свои источники.
По данным издания, причиной смерти певца стали проблемы со здоровьем. Он болел астмой. Музыкальная карьера Джо Мерсы началась в 2014 году. Он успел выпустить два студийных альбома.
Примечательно, что внук прожил даже меньше, чем дед. Боб Марли скончался в 1981 году в возрасте 36 лет. Причиной стал рак.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 65 лет умер известный солист британской электронной группы Faithless, автор песен, рэпер и диджей Макси Джазз.
Джо Мерса Марли. Фото © @jomersamarley