Опубликовано видео совместных учений кораблей России и Китая

Военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие – 2022" завершились в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие – 2022". Видео © Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что в ходе манёвров моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались освобождать захваченное судно, отрабатывали совместные действия по поиску и спасению на море, также проводили тренировки по налаживанию связи. Кроме того, корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации выполнили поиск подводной лодки условного противника и залп реактивными глубинными бомбами. Также были проведены артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей надводный боевой корабль, зенитными ракетами и артиллерией поражены воздушные мишени.

"Всего за период учения совместно выполнено более 10 боевых упражнений", — добавили в Минобороны России.

Совместные российско-китайские военно-морские учения проходили с 21 по 27 декабря. ВМФ России на учениях представлял флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный". От ВМС Китая в манёврах были задействованы эскадренные миноносцы "Цзинань" и "Баотоу", фрегаты "Биньчжоу" и "Яньчэн", корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка.