Стало известно, когда начнётся серийное производство МС-21 с российским двигателем

Серийное производство самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям", — рассказал он телеканалу "Россия 24".