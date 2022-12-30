Стало известно, когда начнётся серийное производство МС-21 с российским двигателем
Мантуров: Серийное производство МС-21 с российским двигателем начнётся в 2025 году
Серийное производство самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям", — рассказал он телеканалу "Россия 24".
Напомним, в начале декабря в "Ростехе" сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации.
"Ростех" / Александр Уткин