Пожелание мира всем странам нашли в бутылке, брошенной в 2016 году в море у Абхазии

Денис и Наталья из подмосковного Домодедова в 2016 году бросили в море в Абхазии бутылку с посланием, где пожелали "всем странам добра, мирного неба над головой и никаких войн". На днях в соцсетях начались поиски пары, потому что кто-то случайно нашёл бутылку с запиской. Телеканал "360" разыскал Дениса и пообщался с ним.

В море у берегов Абхазии нашли бутылку с посланием. Фото © VK / Домодедово

"Всем привет! Мы прилетели 2 июня 2016 года в Гагры, район Белые Скалы, Абхазия. С погодой повезло не очень, но мы всё равно рады, что отдохнули. Хотим пожелать всей планете, всем странам добра, мирного неба над головой и никаких войн. Если вы нашли это послание, будьте счастливы и любимы. А мы, Денис и Наталья, уже счастливы и любим друг друга. 8.06.2016, Домодедово", — говорится в послании.

Денис признался, что это была его идея. Вместе со своей девушкой Натальей они придумали текст, записку положили в пластиковую бутылку, добавив камней для придания веса, обмазали лаком для ногтей крышку для герметичности и даже нарисовали смайлик. Денис рассказал, что пожелание не было случайным.

"В те годы как раз с Украиной была проблема, и мы решили написать, [пожелать], чтобы был мир на Земле. Конечно, что-то такое есть в этом…" — поделился он.

По его словам, он узнал свой почерк и лист бумаги, когда листал ленту новостей в соцсети, где и прочитал, что бутылка была найдена. "Это же мы писали!" — сразу подумал мужчина, хотя давно забыл о своей затее в Абхазии. С Натальей он, к сожалению, уже расстался, однако уверен, что очень символично и актуально сейчас звучит их пожелание потомкам.