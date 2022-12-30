Парламент ДНР единогласно одобрил новую конституцию республики

Парламент Донецкой Народной Республики единогласно одобрил новую конституцию, а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что этот шаг символизирует "возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции".

"Сегодня мы являемся участниками исторического события. <…> Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет", — отметил он, обращаясь к парламенту республики.