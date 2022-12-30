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30 декабря, 08:53

Парламент ДНР единогласно одобрил новую конституцию республики

Парламент Донецкой Народной Республики единогласно одобрил новую конституцию, а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что этот шаг символизирует "возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции".

"Сегодня мы являемся участниками исторического события. <…> Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет", отметил он, обращаясь к парламенту республики.

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Ранее Народный совет Луганской Народной Республики на заседании в пятницу, 30 декабря, единогласно поддержал принятие новой конституции региона. "За" проголосовали все 43 присутствовавших депутата. Решение поддержали аплодисментами.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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