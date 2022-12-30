Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Лидеры по специальному каналу видеосвязи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.

Путин по спецканалу видеосвязи поговорил с Си Цзиньпином. Видео © LIFE

"У нас с вами складывается очень хорошая традиция в конце года подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений, российско-китайского стратегического партнёрства, обмениваться мнениями по наиболее острым международным вопросам", — сказал Путин.

Президент РФ также поздравил коллегу с переизбранием на пост руководителя Компартии Китая и подчеркнул возрастающую значимость партнёрства в условиях усиливающейся геополитической напряжённости.

"Наши отношения демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично развиваться", — сказал Путин и добавил, что отношения РФ и КНР — образец отношений держав в XXI веке.

Президент РФ от всей души пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному Китаю новых успехов.