Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на события в мире и выступают за новый миропорядок

Москва и Пекин имеют схожие взгляды на происходящую глобальную трансформацию, а их сотрудничество помогает формированию нового и справедливого миропорядка, основанного на международном праве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "Группы двадцати", служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", — уточнил российский лидер.