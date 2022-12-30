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30 декабря, 09:12

Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на события в мире и выступают за новый миропорядок

Москва и Пекин имеют схожие взгляды на происходящую глобальную трансформацию, а их сотрудничество помогает формированию нового и справедливого миропорядка, основанного на международном праве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "Группы двадцати", служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", уточнил российский лидер.

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Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в следующем году. Соответствующее предложение китайский лидер получил от российского коллеги во время разговора по видеосвязи, который состоялся сегодня.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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