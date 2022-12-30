России и Китаю удалось обеспечить рекордный рост товарооборота, заявил Путин

Антироссийские санкции и шантаж со стороны Запада не помешали товарообороту Москвы и Пекина, который демонстрирует рекордный рост. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с китайским коллегой Си Цзиньпином.

"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота", — указал российский лидер.

Также президент России подчеркнул, что по итогам года товарооборот вырастет примерно на четверть. При такой динамике установленная к 2024 году целевая планка торгового потока в 200 миллиардов долларов может быть достигнута досрочно, заявил Путин.