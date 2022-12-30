Россияне перевели за рубеж рекордные 1,5 триллиона рублей

Россияне перевели на зарубежные депозиты около 1,5 триллиона рублей за третий квартал этого года, что стало рекордом за всё время публикации таких данных Центробанком. Об этом говорит статистика ЦБ РФ.

Так, по завершении третьего квартала этот показатель составил 1,47 триллиона рублей, что превышает показатели за предыдущие два квартала, вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей соответственно). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост произошёл почти в 26 раз.

В регуляторе отмечают, что увеличение депозитов россиян в иностранных банках набирает обороты с третьего квартала 2021 года, когда они выросли на 57 миллиардов рублей, а в конце ушедшего года — на 118,4 миллиарда рублей.