Академик назвал 3 опасности мяса из пробирки
Академик Тутельян рассказал, чем может быть опасно искусственное мясо
В искусственном мясе нет ничего страшного при условии соблюдения вопросов безопасности, рассказал aif.ru научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.
"Я не вижу в нём ничего плохого, если соблюдены все вопросы безопасности. Понятно, что люди привыкли бояться всего нового и культивированное мясо их тоже пугает, и слово "биореактор" для кого-то угрожающе звучит, но если продукт выращивается под строгим контролем, то никаких рисков для здоровья нет", — сказал академик.
Однако при производстве искусственного мяса важно следить за состоянием среды, в которой выращиваются мышечные клетки (миоциты), иначе в продукте могут оказаться возбудители инфекций. Кроме того, важно исключить применение гормонов и стимуляторов клеточного роста в производстве.
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