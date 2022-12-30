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30 декабря, 15:42

Академик назвал 3 опасности мяса из пробирки

Академик Тутельян рассказал, чем может быть опасно искусственное мясо

В искусственном мясе нет ничего страшного при условии соблюдения вопросов безопасности, рассказал aif.ru научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Я не вижу в нём ничего плохого, если соблюдены все вопросы безопасности. Понятно, что люди привыкли бояться всего нового и культивированное мясо их тоже пугает, и слово "биореактор" для кого-то угрожающе звучит, но если продукт выращивается под строгим контролем, то никаких рисков для здоровья нет", — сказал академик.

Однако при производстве искусственного мяса важно следить за состоянием среды, в которой выращиваются мышечные клетки (миоциты), иначе в продукте могут оказаться возбудители инфекций. Кроме того, важно исключить применение гормонов и стимуляторов клеточного роста в производстве.

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Ирина Фальке

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