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30 декабря, 15:28

Пять человек задержано после смертоносного взрыва в ресторане в турецком Айдыне

<p>Место взрыва в ресторане в Турции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Mr_Dymekk/status/1608825605554069505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Janek Rapowanie</a></p>

Место взрыва в ресторане в Турции. Фото © Twitter / Janek Rapowanie

Пять человек задержано по подозрению в причастности к взрыву в ресторане в турецком городе Назилли, в результате которого погибли семь человек и ещё пять получили ранения. Об этом сообщил журналистам глава Минюста страны Бекир Боздаг.

По его словам, прокуратура возбудила уголовное дело по факту происшествия и выдала ордер на задержание пяти сотрудников заведения. В качестве основной причины смертельного ЧП власти рассматривают взрыв газа при замене баллонов.

Как стало известно ранее, всего в ресторане в момент ЧП находилось более 20 человек. Большая часть из них была эвакуирована после предупреждения администрации заведения об утечке газа.

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Андрей Бражников

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