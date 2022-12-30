Пять человек задержано после смертоносного взрыва в ресторане в турецком Айдыне
Место взрыва в ресторане в Турции. Фото © Twitter / Janek Rapowanie
Пять человек задержано по подозрению в причастности к взрыву в ресторане в турецком городе Назилли, в результате которого погибли семь человек и ещё пять получили ранения. Об этом сообщил журналистам глава Минюста страны Бекир Боздаг.
По его словам, прокуратура возбудила уголовное дело по факту происшествия и выдала ордер на задержание пяти сотрудников заведения. В качестве основной причины смертельного ЧП власти рассматривают взрыв газа при замене баллонов.
Как стало известно ранее, всего в ресторане в момент ЧП находилось более 20 человек. Большая часть из них была эвакуирована после предупреждения администрации заведения об утечке газа.
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