Мощный взрыв прогремел в ресторане в Турции, погибло семь человек
В Турции семь человек погибли в результате взрыва бытового газа в ресторане
В ресторане в городе Назилли, на западе Турции, в результате взрыва баллона с бытовым газом погибло семь человек, пострадали четверо. Об этом сообщил Хюсейн Аксой, губернатор провинции Айдын, где произошёл инцидент.
В Турции взорвался газ в ресторане. Видео © Twitter / Janek Rapowanie
На публикуемых кадрах видно, что взрыв оказался мощным и серьёзно повредил здание. На месте работают спецслужбы, врачи оказывают помощь получившим ранения. Всего в ресторане в момент трагедии находилось 20 человек.
Ранее на грузовом судне у берегов Турции в Чёрном море прогремел взрыв. В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести.
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