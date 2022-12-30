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30 декабря, 14:14

Мощный взрыв прогремел в ресторане в Турции, погибло семь человек

В Турции семь человек погибли в результате взрыва бытового газа в ресторане

В ресторане в городе Назилли, на западе Турции, в результате взрыва баллона с бытовым газом погибло семь человек, пострадали четверо. Об этом сообщил Хюсейн Аксой, губернатор провинции Айдын, где произошёл инцидент.

В Турции взорвался газ в ресторане. Видео © Twitter / Janek Rapowanie

На публикуемых кадрах видно, что взрыв оказался мощным и серьёзно повредил здание. На месте работают спецслужбы, врачи оказывают помощь получившим ранения. Всего в ресторане в момент трагедии находилось 20 человек.

Взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле

Взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле

Ранее на грузовом судне у берегов Турции в Чёрном море прогремел взрыв. В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTMA

Татьяна Миссуми

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