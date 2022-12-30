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30 декабря, 14:08

Экс-солистка "Блестящих" рассказала, как проспала Новый год в Антарктиде

Певица Орлова рассказала, как проспала новогоднюю ночь в Антарктиде

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в соцсетях рассказала подписчикам, как однажды не смогла встретить Новый год в Антарктиде из-за того, что проспала момент его прихода.

Дело было в 2021 году, когда она отправилась в путешествие со своими друзьями. Вероятно, речь идёт о круизе, однако звезда этот момент не уточняет. Злую шутку с Орловой, которая должна была встретить Новый год именно в Антарктиде, сыграла разница в часовых поясах, из-за которой певица ушла в свою каюту.

"Крепилась как могла, но разница во времени сделала своё дело", — отметила Орлова.

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Эксперт рассказала, как сохранить бодрость и не проспать все новогодние праздники

Для таких, как Ольга Орлова и других россиян, которые не могут дождаться прихода Нового года, Лайф собрал советы от сомнолога Александра Калинкина.

Обложка ©

ТАСС / Клементьева Елизавета

Артур Белкин

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