Экс-солистка "Блестящих" рассказала, как проспала Новый год в Антарктиде

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в соцсетях рассказала подписчикам, как однажды не смогла встретить Новый год в Антарктиде из-за того, что проспала момент его прихода.

Дело было в 2021 году, когда она отправилась в путешествие со своими друзьями. Вероятно, речь идёт о круизе, однако звезда этот момент не уточняет. Злую шутку с Орловой, которая должна была встретить Новый год именно в Антарктиде, сыграла разница в часовых поясах, из-за которой певица ушла в свою каюту.

"Крепилась как могла, но разница во времени сделала своё дело", — отметила Орлова.